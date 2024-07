Catania, pure Luperini

Il Catania continua a ricostruire il centrocampo. Ancora un nuovo acquisto in mediana, reparto che può contare diversi esuberi. Stavolta tocca a Gregorio Luperini, prelevato a titolo definitivo dalla Ternana: contratto triennale sino al 30 giugno 2027.7 Nella scorsa stagione, in B, ha collezionato 36 presenze, 4 reti e 4 assist con la maglia degli umbri.

Pisano, 30 anni, cresciuto nella Samp, nazionale under 17 e under 18 in avvio di carriera (14 presenze complessive e una rete), Luperini ha giocato in B anche con Perugia, Trapani e Pro Vercelli (in prestito dalla Juventus): in totale per lui 101 gare e 14 gol.

In C ha militato nel Pontedera, nella Cremonese, nella Pistoiese e nel Palermo, promosso in B tramite i playoff nel 2021/22 (41 gare e 6 gol).