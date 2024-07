Catania, guarda chi si rivede

Una vecchia conoscenza in casa Catania. Nel ritiro ad Assisi, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha incontrato il presidente dell’Assisi Calcio Riccardo Gaucci, ex numero uno della società etnea ai tempi della promozione rossazzurra dalla C alla B nel 2001-2002 e della lotta al Tar per conservare il posto in cadetteria nella stagione seguente, quella contraddistinta dal caso Martinelli. Il Catania Fc ha ringraziato la società umbra “per la preziosa collaborazione garantita in occasione della preparazione precampionato”, in corso allo stadio Degli Ulivi-Enzo Boccacci.

Intanto i giocatori agli ordini dell’allenatore Domenico Toscano proseguono la preparazione avviata lunedì. Due le sedute giornaliere, suddivise tra lavoro atletico e tattico. Tre le amichevoli in programma. La prima, sotto forma di allenamento congiunto, è in programma proprio contro l’Assisi Calcio, domenica 21 luglio alle 17.30. Le altre due, di livello crescente, rappresenteranno altrettante tappe di avvicinamento al debutto ufficiale, il 3 agosto a Chiavari contro la Carrarese, nel match valido come turno preliminare della Coppa Italia. In caso di vittoria, gli etnei sfideranno in trasferta il Cagliari nei 32esimi (11 agosto).