Al fuoco: panico al distributore

CALTANISSETTA – Panico a Caltanissetta, in via Napoleone Colajanni, dove un rogo di sterpaglie in poco tempo è arrivato a lambire un distributore di benzina. Un’auto è stata raggiunta dalle fiamme ed è rimasta parzialmente danneggiata. A scongiurare il peggio, mentre passanti e automobilisti fuggivano spaventati, sono stati i vigili del fuoco che da questa mattina sono impegnati in decine di interventi in tutta la provincia. Altri incendi si sono verificati sulla statale 640 Caltanissetta-Agrigento, vicino l’hotel Ventura, in contrada Favarella, in contrada Canicassè, in contrada Giannitello. La città già in una grave situazione di emergenza idrica deve fare i conti anche con le alte temperature e gli incendi che oggi, complice il vento di scirocco, stanno interessando diverse zone.