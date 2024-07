Non si è accontentato di fare da testimonial, ma ha voluto partecipare personalmente, vincendo prima la tappa di Enna e poi agguantando, durante il Master, la semifinale. L’ex capitano del Catania Marco Biagianti, nella scorsa stagione alla guida della Primavera rossazzurra, è stato tra i protagonisti del Sicilia Padel Tour 2024, in coppia con Lorenzo Pesce. Biagianti è arrivato a un passo dalla vittoria al termine di una lunga serie di partite tiratissime. “Anche se siamo lontani, sento spesso il Papu Gomez – racconta -, pure lui grande appassionato di padel. Ci lanciamo spesso sfide a distanza, nella speranza di poterci affrontare presto. Ogni tanto gioco in coppia con Nicolas Spolli in Serie D”. Il Sicilia Padel Tour 2024 lo scorso weekend ha assegnato a Sciacca i titoli maschile e femminile del circuito amatoriale di padel più prestigioso dell’Isola. Oltre cinquecento i giocatori sui campi. Il Master ha visto la partecipazione di otto coppie maschili e nove femminili. Tra gli uomini il successo è andato a Giammarco Cosentino e Roberto Indovina, che hanno superato in finale Massimo Fiore e Roberto D’Arpa con un netto 6-1 6-1. Tra le donne invece la vittoria è andata a Nicole Perillo e Marilena Potenza, che hanno avuto la meglio su Chiara Grillo e Rosalia Lentini per 6-1 6-3.