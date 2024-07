Caldo e afa: la Sicilia boccheggia

Sale l’allerta caldo e afa in tutta Italia. La Protezione civile della Sicilia ha pubblicato un avviso di allerta arancione per il rischio di incendi e ondate di calore dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In Italia l’anticiclone africano avanza, portando temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità e afa almeno per i prossimi 10 giorni. Il picco di questa ondata di calore è atteso entro sabato 13 luglio, ma anche nei giorni seguenti l’estate italiana spingerà al massimo sull’acceleratore da Nord a Sud. Il caldo maggiore si registrerà in Sardegna e in Sicilia con picchi di 42-43°. Tornano anche le notti tropicali, con minime superiori ai 20°. Il tutto si combinerà con elevati tassi di umidità e quindi afa e temperature percepite ancora più elevate di quanto segna il termometro.

Per affrontare caldo e afa il ministero della Salute consiglia di evitare di esporsi alle alte temperature dalle 11 alle 18, non frequentare le zone particolarmente trafficate, bagnarsi spesso con acqua fresca, assicurare un adeguato ricambio d’aria con la ventilazione naturale, utilizzare correttamente il condizionatore. Inoltre viene suggerito di seguire un’alimentazione leggera, con molta frutta e verdura fresca, preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando i cibi elaborati e piccanti; e di fare attenzione alla conservazione degli alimenti deperibili (come ad esempio latticini e carne) e dei farmaci. Infine viene suggerito di non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole.