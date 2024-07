CATANIA – E’ morto Antonino Recca, ex rettore dell’università di Catania. Aveva 74 anni. Due i mandati alla guida dell’ateneo. Nato proprio a Catania e laureato in chimica, nel 1999 era diventato preside della facoltà di Ingegneria, mantenendo l’incarico fino al 2005. Quindi nel 2006 era stato eletto magnifico rettore, rimanendo in carica fino al 2013.