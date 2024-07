Soccorsa 15enne belga ai laghetti di Avola

L’elicottero dei vigili del fuoco “Drago 142” in servizio presso il Reparto Volo di Catania è intervenuto, su richiesta del Comando dei vigili del fuoco di Siracusa, per soccorrere una 15enne belga rimasta infortunata ai laghetti di Avola. La ragazza aveva una presunta distorsione al ginocchio ed era per questo impossibilitata a risalire autonomamente il sentiero. L’arto è stato immobilizzato da personale elisoccorritore dei vigili del fuoco e successivamente issata a bordo con l’ausilio del verricello. Una volta atterrati, la ragazza è stata consegnata a personale sanitario.