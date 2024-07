Boom di truffe agli anziani: come difendersi

CATANIA – All’Arciconfraternita di Sant’Orsola di Catania si è tenuta una lezione informativa dei carabinieri sui pericoli delle truffe ai danni degli anziani, sempre più frequenti nelle ultime settimane. L’incontro è stato organizzato grazie alla collaborazione di monsignor Barbaro Scionti, parroco della cattedrale di Catania. Il tenente Matteo Colagrossi e il brigadiere Domenico Gallo, esperto in prevenzione delle truffe, hanno illustrato le varie tipologie di raggiri cui gli anziani possono essere esposti, come le truffe telefoniche, le visite a domicilio da falsi operatori e le frodi online.

Questi i consigli pratici: non fidarsi degli sconosciuti, non aprire mai la porta a persone non note e non fornire informazioni personali o bancarie per telefono o via internet; verificare l’identità dell’interlocutore quando dice di essere qualcuno incaricato da società o istituti di credito: richiedere sempre un documento d’identità e, in caso di dubbio, contattare il 112 o l’ente o la società di riferimento per verificare l’autenticità della visita o della chiamata; consultare i familiari prima di prendere qualsiasi decisione, o una persona di fiducia; segnalare comportamenti sospetti alle forze dell’ordine attraverso il numero di emergenza 112.