Catene e gabbiette nella casa degli orrori

PALERMO – Casa degli orrori a Palermo dove sono stati scoperti cani tenuti in condizioni disumane in via Castelforte. La polizia ha sequestrato un canile abusivo in un appartamento privato: gli agenti hanno trovato decine di cani tenuti in condizioni pietose e in evidente stato di maltrattamento. C’erano circa 25 animali, alcuni dei quali legati con una catena alla veranda, altri di piccola taglia, simil chihuahua e bulldog francesi, rinchiusi in gabbiette per gli uccelli. “Le immagini dei cani ci ha lasciato basiti”, dice Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del Partito animalista italiano, che ha presentato una denuncia in Procura.