ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Perquisendo la casa di un presunto pusher i carabinieri di Zafferana sul comodino del ventenne, nascoste sotto alcuni abiti, hanno trovato le chiavi di un’utilitaria. Il ragazzo ha riferito che si trattava di una vecchia macchina ormai rottamata, e che in realtà avrebbe dovuto buttarle. Ma i militari non si sono accontentati e hanno individuato una Lancia Y che, se da un primo controllo basato sulla targa sembrava in regola, da approfondimenti sul numero di telaio è risultata rubata qualche giorno prima a Camporotondo Etneo. E’ stata quindi restituita al proprietario e il ventenne arrestato per riciclaggio, avendo apposto le targhe di altra auto “pulita” dello stesso modello.