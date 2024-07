“Apro la bombola e faccio saltare tutto”

VIZZINI (CATANIA) – I carabinieri di Vizzini hanno arrestato un 31enne per detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e detenzione e spaccio di droga. I militari lo tenevano d’occhio, viste le sue pregresse vicende giudiziarie, anche per aver notato la presenza di alcuni giovani assuntori di droga vicino alla sua abitazione di via Regina Elena. Hanno così deciso di effettuare una perquisizione e nella cucina, dietro il frigorifero, hanno scovato un vano ricavato nel muro e ricoperto da un pannello dello stesso colore che ne nascondeva l’esistenza.

All’interno sono stati trovati un fucile calibro 12, poi risultato rubato, buffetteria da caccia, 276 cartucce dello stesso calibro, un caricatore con 15 cartucce per pistola semiautomatica, altre 314 cartucce per pistola di vari calibri, 6 dosi di cocaina e due bilancini elettronici di precisione. Il 31enne, vistosi scoperto, ha minacciato di causare un’esplosione in casa sfruttando il gas della cucina: “Visto che le cose sono andate male aprirò la bombola e farò saltare tutto!”. I militari lo hanno bloccato.