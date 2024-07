Evade dai domiciliari e si ubriaca nel bar catanese

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato in piazza Roma un 26enne straniero per evasione, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in seguito a una richiesta d’intervento da parte del gestore di un bar in via Orto dei Limoni, che segnalava la presenza di due giovani ubriachi che stavano infastidendo gli altri clienti. Alle sue rimostranze e all’invito a uscire, i due hanno reagito in maniera violenta, danneggiando il locale.

I militari hanno raggiunto i due, un catanese 30enne e uno straniero 26enne, che nel frattempo si erano allontanati a bordo di una Nissan Micra. Bloccati in piazza Roma, il più giovane, privo di documento d’identità e risultato sottoposto agli arresti domiciliari, si è violentemente scagliato contro i militari. Per contenerlo i carabinieri hanno utilizzato spray urticante al peperoncino. Il 26enne è stato ricollocato ai domiciliari.