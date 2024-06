Voli cancellati, catanesi appiedati

“Mattina da dimenticare per i passeggeri dei voli Catania-Bologna e Bologna-Catania, che si sono visti cancellare improvvisamente i viaggi dalla compagnia aerea Wizzair”. La notizia arriva da ItaliaRimborso, che ipotizza una richiesta di risarcimento di 250 euro. “Nella fattispecie il Catania-Bologna W46507 che doveva partire alle 6.20 è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche la cancellazione del Bologna-Catania W46508, con partenza prevista alle 8.40”.

Problemi pure ieri per la medesima compagnia: “In questo caso è stato improvvisamente soppresso il volo Milano-Catania W46465, con grande disagio per i viaggiatori diretti in Sicilia. I passeggeri, quindi, non si sono potuti imbarcare sul volo in partenza alle 22.35, rimanendo all’aeroporto di Milano Linate. Un disservizio serio”.