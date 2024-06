A qualcuno in A18 piace freddo

L’ingegno siculo piace sempre. Per questo sui social sta circolando rapidamente una foto che ritrae un gelataio intento nel suo mestiere sulla A18, mentre le macchine sono in coda. Tutti a ridere nei commenti per la scena emblematica dell’attuale situazione autostradale: tra Catania e Taormina, infatti, capita giornalmente che le auto rimangano ferme a causa dei cantieri e dei continui lavori di manutenzione. Così il gelataio ha pensato bene di approfittarne, immortalato in una foto che è finita sul gruppo Facebook “A18 e A20 le Autostrade siciliane della VERGOGNA”.