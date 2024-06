ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Catena hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne indagato per rapina aggravata. Secondo l’accusa, lo scorso 15 marzo nel parco pubblico di via Gannelli avrebbe colpito violentemente alla schiena un ragazzo, vittima vulnerabile, per rubargli il cellulare. I carabinieri sono riusciti a identificare l’aggressore che è stato riconosciuto dal derubato. L’indagato, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, capito che i militari stavano cercando di rintracciarlo si è presentato spontaneamente in caserma, consegnando il telefonino rubato, che era privo della scheda sim.