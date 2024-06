Catania: arraffa il cellulare ai controlli di sicurezza

CATANIA – La polizia di frontiera di Catania è intervenuta nell’aeroporto di Fontanarossa per il furto del telefono a una passeggera durante i controlli di sicurezza. La donna lo aveva scordato nella vaschetta utilizzata. Gli agenti, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno accertato che il furto era stato portato a segno da un giovane il quale, anche lui in fila per i controlli, si è accorto del telefono e anziché consegnarlo, l’ha preso allontanandosi in direzione del gate d’imbarco. Rintracciato, il giovane, un 27enne del Sud America, ha consegnato il telefono ed è stato denunciato per furto aggravato.