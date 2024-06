Strano avvistamento nei cieli del Sud: “Sono gli alieni?”

Un avvistamento singolare nel Sud Italia è stato segnalato da tantissimi utenti. Da ore i social sono invasi da filmati e foto che immortalano uno strano fascio di luce librare in cielo, accompagnati da scritte più o meno simili tra loro: “Sono arrivati gli alieni?”, oppure: “Guardate, un Ufo”. Quell’alone biancastro ben visibile dalla puglia alla Sicilia sembra essere il razzo vettore che trasporta i satelliti Starlink. La sera del 23 Giugno SpaceX ha lanciato un gruppo di satelliti per la costellazione Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral, Florida, USA. Questo lancio è parte del progetto di SpaceX per fornire un sistema di comunicazione Internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre. Il video di Francesco Brillante con il fenomeno visto da Trapani.

Il razzo vettore utilizzato è un Falcon 9 Block 5, che ha completato con successo la missione di mettere in orbita i satelliti Starlink. L’orbita dei satelliti è a bassa quota, quindi il razzo è stato visibile durante il lancio e l’inserimento in orbita. Le coordinate esatte della rampa di lancio sono 28.56194122, -80.57735736. Il razzo utilizzato, identificato come Booster B1078/11, è stato recuperato con successo sull’ASDS/ASOG (una nave drone di recupero) dopo aver completato il suo compito. Questo spiega perché molti hanno potuto osservare il razzo in volo, dato che la traiettoria del lancio era visibile dal sud Italia.