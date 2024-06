“Ho avuto un attacco di fame nervosa”

CATANIA – I carabinieri della stazione di Librino ha arrestato per evasione un 30enne, pregiudicato catanese. Il giovane, già ai domiciliari al secondo piano della sua abitazione di viale Moncada, non rispondeva quando i militari hanno bussato più volte alla porta del suo appartamento. Arrivati i rinforzi, dopo pochi minuti, i carabinieri hanno visto il 30enne evaso mentre stava salendo le scale del palazzo per rientrare in casa e, pertanto, è stato immediatamente bloccato. Colto sul fatto, l’uomo ha tentato di giustificare la propria assenza ai militari riferendo di essere andato in un negozio di generi alimentari lì nei paraggi perché colto da un attacco di “fame nervosa”, ma a nulla sono valse le sue scuse, in quanto è stato arrestato e nuovamente sottoposto ai domiciliari.