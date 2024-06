Catania, oltre 61 chili di droga nell’auto in disuso

CATANIA – Usava un’auto in disuso, lasciata all’interno di parcheggio multipiano nel centro di Catania, come deposito per la droga: è quanto emerso da indagini dei Falchi della Squadra mobile della Questura di Catania che hanno arrestato un 34 enne per spaccio di marijuana, hashish e cocaina e sequestrato oltre 61 chilogrammi di sostanze stupefacenti, per un valore stimato in circa 500mila euro.

L’uomo è stato bloccato dalla polizia dopo essere uscito dal parcheggio con una busta nera che, hanno scoperto poi gli agenti, conteneva tre chilogrammi di marijuana. Nell’auto i Falchi della Squadra mobile hanno poi trovato 53 chilogrammi di marijuana, circa cinque chili di hashish, tra panetti e ovuli, due grammi di cocaina e materiale per il confezionamento di dosi.

La droga, secondo stime degli investigatori, avrebbe avuto un valore di mercato di circa 500 mila euro. Durante le fasi investigative il 34enne si è complimentato con i poliziotti dicendo loro: “Avete fatto bingo”. L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su indicazioni della Procura, è stato condotto in un istituto penitenziario. Il gip ha convalidato l’arresto applicando la misura della custodia cautelare in carcere.