ADRANO (CATANIA) – Gli agenti di Adrano hanno denunciato un cittadino adranita di 34 anni, pregiudicato, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella centralissima piazza Sant’Agostino la polizia ha individuato un noto pluripregiudicato che, non appena riconosciuti i poliziotti, si è liberato di un marsupio, gettandolo via, iniziando a correre per darsi alla fuga lungo le vie del centro storico. Una volta recuperato il marsupio, gli agenti, hanno trovato al suo interno marijuana, già suddivisa in dosi per un peso complessivo di 5 grammi, nonché, 112 euro, frutto dell’attività illecita. Il tutto è stato sequestrato mentre sono scattate le ricerche dell’uomo, ma senza esito. Ma poco dopo, la stessa persona, sentendosi oramai scoperta e individuata, si è presentata spontaneamente in commissariato dove gli agenti lo hanno denunciato.