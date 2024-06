Sfida finale a Etna Comics: chi vince va dove vuole

CATANIA – E’ l’ultimo giorno di Etna Comics. Al festival della cultura pop e del fumetto in corso alle Ciminiere di Catania sarà ancora protagonista Ross Mullan, il White Walker de “Il trono di spade”, che alle 12 incontrerà i fan in area Movie. Alla stessa ora, in sala Galatea, saranno celebrati “90 anni di emozioni con Paperino”, assieme a Marco Gervasio e Alessandro Pastrovicchio, autori di Topolino. Alle 15 ancora in area Movie la proiezione in anteprima assoluta del trailer e di alcune clip del film “30 anni (di meno)”, nelle sale dal 21 agosto. Ci sarà pure Nino Frassica.

A chiudere la dodicesima edizione la tradizionale asta di beneficenza, i cui proventi quest’anno saranno interamente devoluti alla “Locanda del samaritano”, e il Gran Cosplay contest che regalerà al migliore un viaggio per due persone in qualunque destinazione al mondo scelta dal vincitore.

Ieri per la terza giornata tanta folla attorno a Itziar Ituño, attrice spagnola famosa per la serie tv distribuita da Netflix “La casa di carta”, nei ruoli dell’ispettore Murillo e Lisbona. La 49enne ha raccontato di aver apprezzato la movida del centro storico etneo, assaggiando i piatti tipici della tradizione catanese. Tutto esaurito in area Movie per l’incontro con Francesco Centorame, giovane rivelazione del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, che ha condiviso le sue esperienze con i fan a partire dalla serie tv “Skam Italia”, nella quale ha interpretato il personaggio di Elia Santini. In area Family l’incontro “Verso l’infinito e l’oltre” con l’astrofisico Luca Perri, uno dei volti di Noos al fianco di Alberto Angela, ed Emilio Cozzi, giornalista per Wired, Il Sole 24 Ore, L’Espresso e il Corriere della Sera.

Gli UZ Awards sono stati assegnati a: Zerocalcare, per il suo impegno civile nella comunicazione a difesa dei valori e dei diritti umani; Tuccio Musumeci, maschera comica e drammatica del teatro sicilano e italiano; Antonio Presti, “autore capace di valorizzare le bellezze paesaggistiche, che ha creato con Fiumara d’arte un posto originale di bellezza e creatività”; Igort, “maestro autorevole che ha declinato con successo la sua arte raffinata in diverse maniere, dal fumetto al cinema e all’editoria”; Serena Riglietti, “elegante illustratrice che ha fatto sognare milioni di ragazzi in tutto il mondo, dando forma visiva a dei classici della letteratura contemporanea”; Francesca Mazzoleni, “brillante giovane cineasta capace di impegno sociale in grado di toccare temi delicati con grande coraggio, originalità e sensibilità”; Itziar Ituño, “attrice poliedrica in grado di emozionare milioni di fan con le sue performance recitative e canore”; Darick Robertson, artista internazionale, disegnatore di fumetti, conosciuto in tutto il mondo, creatore di hit trasformate anche in serie tv di successo.