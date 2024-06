‘Fuori i soldi o ti uccido’: ma la madre lo denuncia

CATANIA – Arresti domiciliari per un catanese 25enne che a Librino picchiava e minacciava la madre per ottenere soldi da spendere in droga. I maltrattamenti andavano avanti dal 2022, anche nei confronti della zia materna. Finché la madre ha deciso di denunciare il ragazzo, raccontando che la malmenava e insultava pesantemente: “Dammi i soldi o ti ammazzo!”, le urlava. Poi sarebbe andato a fare visita alla zia, strattonandola più volte con lo stesso obiettivo, ma venendo respinto.

I raid del 25enne avvenivano frequentemente nei confronti della madre nonostante vivesse da solo, comunque in una casa a poche decine di metri. I carabinieri hanno quindi avviato il protocollo “codice rosso”, accertando i comportamenti violenti e bloccando il ragazzo.