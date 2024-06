Grosso incendio a Catania: ‘In pericolo viale Rapisardi’

CATANIA – “L’incendio che si è sviluppato ieri nell’ampio terreno rurale a pochi passi dal viale Mario Rapisardi è un campanello d’allarme che non deve passare inosservato. Le alte temperature di Catania proprio in questo periodo devono spingere l’amministrazione a intervenire sulle aree maggiormente a rischio della città”. Il consigliere comunale Andrea Cardello chiede attenzione dopo i momenti di paura provocati dalle grandi fiamme e dalla colonna di fumo che si è sprigionata ieri.

“L’attuale situazione non consente distrazioni perché, come nel caso nei pressi del viale Rapisardi e vicino a via Cave Villarà, basta una minima scintilla e in poco tempo si sviluppa un rogo di vaste dimensioni che mette a repentaglio l’incolumità di tutti. Bisogna partire proprio dall’area tra via Sabato Martelli Castaldi e viale Rapisardi, zona densamente abitata e piena di attività commerciali, con un piano radicale di messa in sicurezza e prevenzione e poi concentrarsi nei quartieri della fascia esterna di Catania”.