Ruba felpa in via Etnea: beccato dal vigilante

CATANIA – Ha provato a rubare un capo di abbigliamento in un negozio ma è stato bloccato dal personale di vigilanza e denunciato dalla polizia di Catania. E’ accaduto in un negozio della centralissima via Etnea dove un 28enne di Caltanissetta ha preso una felpa del valore di 89 euro e ha cercato di portarla via, senza pagare alle casse, approfittando probabilmente della consueta confusione di clienti del fine settimana. Il taccheggiatore, però, non è passato inosservato ed è stato subito fermato dagli addetti del servizio di vigilanza che hanno chiesto l’intervento della polizia.

Una volta identificato, sono emersi i precedenti a suo carico. I poliziotti hanno anche accertato che il pluripregiudicato aveva a suo carico un divieto di dimora nel Comune di Catania, notificatogli appena qualche settimana fa in carcere dove aveva finito di scontare una pena. Il 28enne è stato denunciato per tentato furto aggravato e inosservanza della misura cautelare del divieto di dimora.