Finisce male la notte brava dei 4 ragazzi etnei

CATANIA – I carabinieri hanno sorpreso 4 ragazzi intenti a rubare in un cantiere edile di San Pietro Clarenza: 2 pregiudicati residenti a Belpasso, un incensurato residente a Camporotondo Etneo e un minorenne di Belpasso. Erano le 22.30 circa quando una pattuglia percorrendo la via degli Oleandri ha notato movimenti sospetti all’interno del cantiere, che si trovava al buio: così hanno bloccato un ventenne belpassese che non ha saputo dare una valida giustificazione della sua presenza lì a quell’ora di notte e anzi ha iniziato a guardarsi nervosamente intorno, come se fosse alla ricerca di aiuto da parte di complici.

In lontananza infatti i militari hanno sentito qualcuno che stava scappando e quindi hanno avuto la certezza che il 20enne non fosse solo. Si sono messi alla ricerca dei fuggiaschi e, arrivati in via Umberto, al centro del paese, hanno trovato un furgone parcheggiato nello spazio della fermata degli autobus. A quel punto il ventenne ha ammesso che quello era il mezzo che lui e i suoi complici avevano noleggiato per mettere a segno il furto all’interno del cantiere.

Gli investigatori sono quindi risaliti a chi aveva noleggiato il furgone, scoprendo che era stato un 21 enne di Camporotondo e, dopo aver chiesto rinforzi, si sono messi sulle sue tracce. Il ragazzo è stato sorpreso vicino alla sua casa in compagnia di un altro “compagno di merende”, un 29 enne di Belpasso e, nel giro di pochi minuti, anche l’ultimo complice, un minorenne, li ha raggiunti. I 4, ormai scoperti, hanno raccontato la loro “notte brava”. I carabinieri hanno arrestato i 3 maggiorenni e denunciato il minorenne.