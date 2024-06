CATANIA – Nel corso del fine settimana è proseguito il pugno duro della questura di Catania contro i parcheggiatori abusivi, questa volta sono stati 9 quelli beccati, tutti pregiudicati, posizionati in diverse vie e piazze del centro, sorpresi a compiere manovre e gesti inequivocabili rivolti agli automobilisti. Dai controlli effettuati, per quattro dei parcheggiatori sanzionati sono emerse ulteriori violazioni legate all’inosservanza del Dacur, il divieto di accesso in determinate aree urbane.

In particolare, sono stati sanzionati due parcheggiatori abusivi, un 46enne catanese e un 40enne marocchino, individuati in via Pacini, un altro catanese di 53 anni in piazza Borsellino, altri due, entrambi catanesi, di 36 e 60 anni sorpresi in via Lavandaie e in piazza Montessori. Per loro è scattata pure la denuncia per inosservanza del Dacur, come pure per un 43enne catanese colto in via Dusmet e per un giovane catanese 23enne trovato in via Alcide De Gasperi insieme ad altri due catanesi di 30 e 43 anni, anche loro di Catania, questi ultimi sanzionati solo per l’abusiva attività di parcheggiatori.