RIPOSTO (CATANIA) – A Riposto i carabinieri hanno denunciato il titolare 29enne di un chiosco che senza autorizzazione aveva iniziato da qualche giorno alcuni lavori di ristrutturazione e ampliamento della struttura, che sorge nei pressi del porto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Deve rispondere di abusivismo edilizio, occupazione abusiva di parte di area comunale e deturpazione di cose altrui. I militari sono stati coadiuvati nei controlli da funzionari dell’area tecnica del Comune e da personale della polizia municipale.

Nel cantiere, oltre al titolare dell’impresa edile incaricata dei lavori, un 55enne, sono stati identificati anche due suoi lavoratori, risultati privi di regolare contratto di lavoro, circostanza che è costata al titolare della ditta di ristrutturazione sanzioni amministrative previste per lavoro in nero per un importo pari a 7.800 euro. Sono stati inoltre recuperati contributi previdenziali e assistenziali pari a 1.000 euro. I militari hanno anche accertato che il proprietario del chiosco aveva causato l’alterazione delle bellezze naturali sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici e hanno sottoposto l’area a sequestro.