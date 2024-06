CATANIA – A Catania i carabinieri durante una operazione nel Villaggio Sant’Agata hanno arrestato un 36enne che spacciava a bordo di un’auto, con la quale era solito spostarsi velocemente tra le vie del quartiere. Dopo avergli sequestrato 4 grammi di crack e un bilancino di precisione che aveva nascosto negli indumenti intimi, i militari hanno controllato la vettura e hanno sequestrato circa 13 circa grammi e altre tre confezioni di crack, per un peso totale di circa 39 grammi. L’arrestato è stato messo in sicurezza dai militari e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che nel convalidare l’arresto ha stabilito per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con questo sequestro ammonta a oltre 13 chili il quantitativo di droga sequestrato nell’ultimo mese dai carabinieri di Catania: in particolare oltre 2 kg di crack, 6,5 kg di cocaina, 1,5 kg di hashish e 3 kg di marijuana.