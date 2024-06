Un Toscano per il Catania

Domenico Toscano è ufficialmente il nuovo allenatore del Catania. Giunto ieri in città, il tecnico reggino ha perfezionato la risoluzione del vincolo con il Cesena, club appena condotto alla Serie B, e ha firmato il contratto che lo lega alla società rossazzurra, con la quale era stata raggiunta l’intesa già da un paio di settimane (foto Catania Fc Facebook). La presentazione è in programma questo pomeriggio alle 15.30 nella sala stampa del Massimino.

Nato a Reggio Calabria, 52 anni, Toscano ha cominciato la sua carriera in panchina a Cosenza conquistando subito una doppia promozione dalla D alla Prima Divisione di Lega Pro e la finale della Coppa Italia di categoria. Nella stagione 2011-12 porta la Ternana in B, nel 2014-15 fa altrettanto con il Novara aggiudicandosi pure la Supercoppa di Lega Pro.

Dopo il ritorno alla Ternana in B e le esperienze ad Avellino in cadetteria e alla Feralpisalò (eliminato nei playoff proprio dal Catania al termine di due sfide molto tirate), centra nel 2019-2020 con la Reggina, la squadra della sua città, la terza promozione dalla C alla B. Il poker matura nella stagione appena andata in archivio con il Cesena, al termine di un torneo dominato totalizzando ben 96 punti (175 nell’ultimo biennio con i romagnoli, già semifinalisti playoff dodici mesi fa).

Da sempre legato alla difesa a tre, a Cesena, nel campionato appena vinto, Toscano ha utilizzato il 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle della prima punta adottando un gioco aggressivo e valorizzando diversi giovani talenti, a cominciare dal trequartista Tommaso Berti e dall’attaccante Cristian Shpendi, quest’ultimo miglior realizzatore della categoria con Patierno (22 gol entrambi tra campionato, spareggi e Coppa Italia). Ottimi i riscontri: la squadra romagnola è stata la migliore dei tre gironi nella regular season per punti conquistati (96), vantaggio sulla seconda (+21) e gol realizzati (80) e si è pure aggiudicata la Supercoppa di C precedendo Mantova e Juve Stabia, le vincitrici degli altri due gironi.