Nuovo reparto di rianimazione all’Umberto I di Siracusa

SIRACUSA – Diventa operativa la nuova Rianimazione, diretta da Francesco Oliveri, dell’ospedale Umberto I di Siracusa. La nuova palazzina per la Terapia intensiva è costruita su due livelli ed è dotata di 18 posti letto suddivisi su quattro ampie aree di ricovero, con 4 posti letto ciascuna oltre due box di isolamento singolo con un controllo ottimale delle infezioni correlate all’assistenza.

E’ presente un’area filtro in ingresso ed uscita per la vestizione/svestizione del personale sanitario e una control room che permette di avere la visione contemporanea con le telecamere di tutti i pazienti ricoverati che, con la centrale di monitoraggio, garantisce un elevato livello di sicurezza. Tutti i posti letto sono attrezzati con monitor multiparametrici, ventilatori polmonari di ultima generazione e presidi per l’assistenza al paziente critico quali monitor per monitoraggio emodinamico invasivo avanzato e neurologico, ecografi, dispositivi per dialisi e per terapia ventilatoria non invasiva, pompe infusionali.

Ogni posto letto è dotato di PC medicale per la gestione della cartella clinica informatizzata. All’interno della struttura è prevista un’area dedicata alla Radiologia affidata al Distretto sanitario per l’abbattimento delle liste di attesa che permetterà, inoltre, ai pazienti ricoverati di non effettuare spostamenti all’esterno per eseguire TC con e senza mezzo di contrasto e radiografie. All’interno anche una TAC di ultima generazione.