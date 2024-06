PALERMO – Un uomo di 59 anni si è presentato all’ospedale Villa Sofia a Palermo con una ferita da arma da fuoco. L’ogiva era rimasta nella gamba. Il palermitano ha raccontato alla polizia di essere stato colpito in via Amedeo D’Aosta da una persona che non conosceva. Il ferito, residente in via Tiro a Segno, è stato sentito dagli agenti della polizia che indagano per cercare di ricostruire cosa sia successo e per rintracciare la persona che ha sparato.