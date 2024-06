CATANIA – La polizia ha denunciato un catanese di 43 anni per atti osceni in luogo pubblico in pieno giorno all’interno del Parco Gioieni, particolarmente frequentato da famiglie e minori. Notato da diversi passanti, è stato bloccato dagli agenti, ai quali ha raccontato che la sua condotta era una sua fantasia erotica.