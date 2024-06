Minaccia l’ex e l’accoltella a una gamba

CALTAGIRONE (CATANIA) – Agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato un uomo per atti persecutori, lesioni personali, porto abusivo di arma e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo, un 40enne, durante una lite con la sua ex compagna, di 44 anni, avrebbe impugnato un coltello colpendola a una gamba. Fuggita dall’aggressore, la donna è riuscita a rifugiarsi a casa di un’amica dove l’uomo si è recato continuando a brandire l’arma e rivolgendo gravi minacce alle due donne. La polizia è intervenuta dopo la richiesta di aiuto bloccando lo stalker e recuperando il coltello poco prima utilizzato per aggredire la vittima. L’uomo, già destinatario dell’obbligo di mantenere una distanza minima dalla persona offesa non inferiore a 200 metri, è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto in carcere.