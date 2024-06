Il ‘palo’ non basta: beccati a spacciare a Zia Lisa

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato due pusher di 40 e 42 anni che spacciavano in un appartamento nel Villaggio Zia Lisa II. Una squadra di militari è riuscita a introdursi nel palazzo passando tramite la terrazza di un altro attiguo, per poi scendere giù per le scale, fino a raggiungere il pianerottolo dove c’era la porta dell’appartamento interessato. Quando i carabinieri hanno visto un uomo entrare nella casa hanno deciso di intervenire. Il 42enne appostato all’ingresso dell’abitazione con funzione di palo ha cercato di dare l’allarme al complice, ma il suo tentativo è stato vano.

Il 40enne ha buttato 3 dosi di cocaina dal balcone, recuperate poi dai militari che avevano cinturato l’area. Sul tavolo della cucina sono state trovate altre due dosi di cocaina, un bilancino elettronico, una confezione di bicarbonato e un foglio con appunti relativi a cifre, nomi e spese. Nell’appartamento c’era anche un monitor che trasmetteva le immagini di numerose telecamere disseminate e nascoste lungo il perimetro del palazzo e nel vano scale. Per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari.