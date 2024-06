Igiene questa sconosciuta in un bar di Bronte

BRONTE (CATANIA) – Nei giorni scorsi, i militari di Randazzo, durante controlli congiunti con i carabinieri del Nas, hanno sanzionato il titolare di un bar di Bronte per violazioni igienico-sanitarie. Nell’esercizio commerciale, infatti, veniva usato come deposito alimentare un magazzino non a norma. In particolare, in un vano attiguo al bar, i militari hanno trovato materiale in disuso, impolverato, accantonato vicino a buste di farina e granella di pistacchio, oltre a barattoli di crema di pistacchio. Tutti prodotti solitamente usati per la preparazione di gelati o per la farcitura di cornetti e brioches e, oltre a essere conservati correttamente, devono essere muniti di tracciabilità che ne certifichi l’origine. In questo caso, il titolare dell’attività non aveva alcuna fattura di acquisto della merce che, peraltro, non era stata custodita secondo norme igienico sanitarie adeguate. I prodotti alimentari sono stati sequestrati e al proprietario del bar sono state elevate due sanzioni dell’importo di 2.500 euro.