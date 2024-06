Meta, lo scudetto è tutto tuo

Storico trionfo nel futsal per la Meta Catania. La squadra rossazzurra vince a Napoli in gara-3 delle finali tricolori e si aggiudica il primo scudetto della sua storia. Finisce 6-4 ai supplementari con una prestazione maiuscola degli etnei, che risalgono dall’1-3 di fine primo tempo e la risolvono nell’extra time con una doppietta di Pulvirenti.

Avanti per prima proprio con Pulvirenti, schierato da pivot e freddo nel battere sottomisura Bellobuono, la Meta si ritrova sotto di due reti a metà gara, ma non demorde e ribalta il risultato nella ripresa con una giocata di prepotenza di Anderson, una botta mancina di Podda in superiorità numerica per il rosso a De Luca e il sigillo di Bocao.

Napoli pareggia con Ercolessi sfruttando il portiere di movimento, ma nei supplementari nulla può di fronte ai catanesi di capitan Carmelo Musumeci (uno dei quattro catanesi in squadra con Giovanni Pulvirenti, Seby Tornatore e Maurizio Silvestri) che esibiscono tra i pali un gigantesco Tornatore, entrato al posto dell’infortunato Timm, decisivo nel neutralizzare due tiri liberi e miracoloso su una conclusione di Ercolessi da due passi.

A chiudere i conti è lo scatenato Pulvirenti, liberato da una gran giocata di Turmena per il 5-4 e spietato nel realizzare il 6-4 a porta vuota dopo avere intercettato un passaggio dei partenopei, tornati al portiere di movimento.

Per la società del presidente Enrico Musumeci una gioia infinita, da condividere con i tifosi al seguito e con tutta Catania. La Meta è campione d’Italia.

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 4-6 d.t.s. (3-1 p.t., 4-4 s.t., 4-4 p.t.s.)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Mancuso, Salas, Bolo, Ercolessi, Perugino, De Luca, Borruto, Colletta, De Simone, Saponara, De Gennaro. All. Colini

META CATANIA: Timm, Podda, Bocao, C. Musumeci, Anderson, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Turmena, Tornatore. All. Juanra

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Paolo De Lorenzo (Brindisi) CRONO: Pierluigi Minardi (Cosenza)

MARCATORI: 4’01” p.t. Pulvirenti (M), 14’44” Mancuso (N), 16’11” De Luca (N), 19’30” Bolo (N), 7’03” s.t. Anderson (M), 10’22” Podda (M), 11’29” Bocao (M), 12’47” Ercolessi (N), 0’30” s.t.s. Pulvirenti (M), 1’46” Pulvirenti (M)

AMMONITI: Salas (N), Mancuso (N), De Simone (N), Timm (M), Dian Luka (M), C. Musumeci (M), Bolo (N)

ESPULSI: al 10’08” del s.t. De Luca (N)

NOTE: al 1’21” del p.t.s. Tornatore (M) para un tiro libero a Bolo (N), al 3’54” del p.t.s. Tornatore (M) para un tiro libero a Salas (N)