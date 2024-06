Gela a secco, cittadini esasperati

GELA (CALTANISSETTA) – In Sicilia è emergenza idrica in numerose località. A Gela i cittadini sono esasperati: da oltre una settimana alcuni quartieri sono rimasti senza acqua. I problemi maggiori si stanno verificando nel quartiere San Giacomo, in centro storico, dove l’acqua non arriva da circa 8 giorni per cause legate alla pressione all’interno della rete idrica.

I turni di distribuzione dell’acqua vengono effettuati ogni tre giorni circa e già due turni sono saltati in uno dei quartieri più popolosi, con diversi nuclei familiari con bambini, ci sono anche persone in difficoltà.

Il comune ha inviato l’autobotte nel quartiere dove i cittadini rimasti a secco si stanno recando per rifornirsi di acqua, con grande difficoltà per le persone anziane a raggiungere il posto ma soprattutto a trasportare bottiglie o bidoni pieni d’acqua. Il comitato di quartiere ha lanciato un allarme: “la zona sta implodendo”. Questo fine settimana si svolgerà il ballottaggio ma tra i cittadini c’è tanta rabbia.