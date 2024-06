Chiude la discarica di Lentini: “A Catania torneranno i rifiuti in strada”

CATANIA – Gli impianti di Trattamento meccanico e biologico (Tmb) della discarica di contrada Coda volpe di Lentini sono stati chiusi oggi e lo saranno a tempo indeterminato dopo “la decisione dell’assessorato regionale Territorio e ambiente del 10 giugno scorso con cui si nega l’autorizzazione al proseguimento dell’attività in attesa della definizione della verifica di assoggettabilità a Via”. L’amministrazione di Sicula ambiente, che gestisce la discarica, lo comunica a enti e istituzioni interessati sottolineando anche di “avere preso atto del provvedimento del gip di Catania del 20 giugno scorso”.

“E adesso che si fa? Da domani i rifiuti di Catania e provincia saranno di nuovo lasciati per le strade”, dichiarano la segretaria provinciale del Pd, Maria Grazia Leone, e il responsabile organizzazione del partito etneo, Giuseppe Pappalardo. “Intervenga il presidente Schifani – aggiungono – e lo faccia subito. Non un solo giorno di ritardo è ammissibile. Schifani, se ci sei batti un colpo. Con quest’afa che attanaglia la popolazione, soprattutto le persone più fragili, con l’acqua che comincia già a scarseggiare nelle case, perché nessuno si è preso la briga di arrivare al periodo estivo avendo approntato gli interventi necessari a garantire il servizio minimo indispensabile. Non osiamo menzionare il rischio incendi. Adesso arriva pure questa bomba: pronti, partenza, crisi! La discarica chiusa e i rifiuti per strada!”.

La Sicula trasporti precisa che non condivide il provvedimento e che non è in grado di “trovare discariche ove conferirei sovalli trattati. Non abbiamo valide alternative e pertanto comunichiamo la immediata chiusura, a partire dalle 12 di oggi, degli impianti di Trattamento meccanico e biologico di contrada Coda volpe fino a differenti provvedimenti dell’autorità competente”.