Juventus Next Gen per il Catania

La Serie C 2024-2025 ha i suoi tre gironi. La composizione dei raggruppamenti è stata definita questa mattina dalla Lega Pro. L’esito del sorteggio delle tre formazioni Under 23, che per regolamento vanno distribuite una per girone, ha portato la Juventus Next Gen nel girone del Catania. Questo, nel dettaglio, il quadro completo.

GIRONE A: Albinoleffe – Alcione Milano – Arzignano Valchiampo – Atalanta U23 – Caldiero Terme – Feralpisalò – Giana Erminio – L.R.Vicenza – Lecco – Lumezzane – Novara – Padova – Pergolettese – Pro Patria – Pro Vercelli – Renate – Trento – Triestina – Union Clodiense – Virtus Verona.

GIRONE B: Arezzo – Ascoli – Campobasso – Carpi – Gubbio – Legnago Salus – Lucchese – Milan Futuro – Perugia – Pescara – Pianese – Pineto – Pontedera – Rimini – Sestri Levante – Spal – Ternana – Torres – Virtus Entella – Vis Pesaro.

GIRONE C: Acr Messina – Audace Cerignola – Avellino – Az Picerno – Benevento – Casertana – Catania – Cavese – Crotone – Foggia – Giugliano – Juventus Next Gen – Latina – Monopoli – Potenza – Sorrento – Taranto – Team Altamura – Trapani – Turris.