CANICATTÍ (AGRIGENTO) – A Canicattì in un incidente sul lavoro ha perso la vita Angelo Giardina, 21 anni. Il giovane che lavorava per un’azienda edile, per cause in corso d’accertamento, è rimasto schiacciato da un muletto, forse nel corso di una manovra. La tragedia è avvenuta in via Vittorio Emanuele nei pressi del ponte obliquo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’impresa edile è al momento blindata, sono in corso accertamenti. .