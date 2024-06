Catania, stop a vendita bevande in vetro e lattine

CATANIA – Con una propria ordinanza, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha vietato su tutto il territorio cittadino fino al 31 ottobre 2024 la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine e disposto la chiusura degli esercizi di vicinato in relazione alla vendita di bevande alcoliche dalle 22 alle 7. La decisione è stata presa in vista del periodo estivo, degli eventi “Summer Fest 2024”, dell’incremento turistico e della movida.

Rimane la possibilità di somministrare ai tavoli bevande in contenitori di vetro e lattine all’interno degli esercizi pubblici e negli spazi esterni di pertinenza dell’attività legittimamente autorizzati con l’occupazione di suolo pubblico. Secondo quanto spiegato dall’amministrazione comunale, il provvedimento “si rende necessario per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione della moltitudine di persone che assisteranno agli eventi, al fine di prevenire pericoli che possano compromettere l’incolumità e la sicurezza urbana”.