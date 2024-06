“Vincenzo urlava e i soccorsi non arrivavano”

“Il bambino dopo essere caduto nel pozzo ha parlato con la madre e il padre, loro lo chiamavano e lui chiedeva aiuto”. Un testimone racconta gli ultimi drammatici momenti del piccolo Vincenzo, morto cadendo in un pozzo a Palazzolo Acreide. Salvatore La Rosa, che vive in una casa accanto alla fattoria dove i ragazzi erano in gita, parla dell’impegno delle educatrici per tentare di salvare il bambino di 10 anni: “La signora è scesa a mani nude là sotto, in attesa dei soccorsi”. Che, secondo La Rosa, “sono arrivati dopo due ore, si sarebbe potuto evitare”.

Su Facebook intanto arriva il messaggio straziante della madre: “Il mio cuore si è fermato insieme al tuo cuore in quel maledetto pozzo. Ti amo Vincenzo mio”. Sempre su Fb il dolore dell’istituto comprensivo Messina di Palazzolo Acreide, frequentato da Vincenzo: “La comunità scolastica è sconvolta da un gravissimo lutto. Ci stringiamo in rispettoso silenzio e con un sentimento di vicinanza alla famiglia, ai compagni di classe e quanti hanno stretto con lui legami di amicizia e affetto”.