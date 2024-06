Ciclisti travolti: uno muore sul colpo

GELA (CALTANISSETTA) – Questa mattina sulla statale 115 Gela-Scoglitti, nel Nisseno, un camion ha travolto due ciclisti. Nello scontro, avvenuto intorno a mezzogiorno in territorio di Gela, uno dei due ciclisti, Raffaele Mazza, è morto sul colpo, mentre il 70enne di Comiso S. B. è rimasto gravemente ferito. Sono intervenuti l’elisoccorso e due ambulanze, ancora non è chiara la dinamica dell’incidente.

Mazza, ex bancario, assieme a un gruppo di appassionati e di ciclisti amatoriali, tutti di Mazzarrone, stava percorrendo la strada litoranea provenendo da Gela. Un camion che procedeva in direzione opposta li ha travolti. In paese, dove faceva lunghe passeggiate con gli amici, era molto conosciuto. “Era una persona buona e un caro amico – dice il sindaco Giovanni Spata -, lo conosco da sempre. È un giorno di grande dolore per Mazzarrone, per i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene”.