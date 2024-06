Negli slip droga e 10.000 €: l’incidente lo tradisce

MINEO (CATANIA) – Sembrava uno dei numerosi incidenti stradali sulla statale 417 all’altezza di Mineo, quello nel quale è rimasto coinvolto un 21enne di Vittoria. Ma per il ragazzo al danno si è aggiunta la beffa. Erano all’incirca le 2 di notte infatti quando i carabinieri sono accorsi per l’incidente capitato a una Volkswagen Golf guidata dal giovane, che è stato visitato dal personale sanitario. Nel momento in cui gli infermieri stavano per spogliarlo ha cercato di coprire con le mani le proprie parti intime: dettaglio che non è sfuggito ai militari. Quando lo hanno interrogato non ha potuto far altro che prelevare dagli slip ciò che aveva nascosto, ovvero due involucri di plastica, rispettivamente contenenti 116 grammi di hashish e 9.700 euro. Il ragazzo non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione ed è stato denunciato.