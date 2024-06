Catania si spegne per cinque minuti

CATANIA – La società Terna fa sapere che questa mattina alcune aree della città di Catania, per cause in corso di approfondimento, sono state interessate da interruzioni di energia sulla rete di alta tensione. Il disservizio, durato dalle 9.15 alle 9.20 circa, è stato tempestivamente risolto e al momento non si registrano anomalie sulla rete. Per alcuni minuti, però, il blackout temporaneo ha creato disagi all’utenza in numerose zone della città. Si sono spenti pc, macchinari ed elettrodomestici, ma poi per fortuna dopo qualche minuto tutto è tornato alla normalità.