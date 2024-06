Catania in Primavera 3

Il Catania è in Primavera 3. Come anticipato su Telecolor e sul nostro sito, i giovani rossazzurri (foto Catania Fc Facebook) hanno conquistato con il ripescaggio la promozione che avevano meritato sul campo e che era beffardamente sfuggita a causa di un regolamento discutibile.

Dopo aver chiuso la stagione regolare con ben 13 punti di vantaggio sulla seconda, l’Ancona, la formazione allenata da Marco Biagianti aveva visto sfumare il salto di categoria nella doppia finale dei playoff proprio con i marchigiani, impostisi 2-1 in casa e capaci di strappare lo 0-0 a Nesima nonostante l’assedio degli etnei e un gol annullato nel finale per un dubbio fuorigioco.

I posti lasciati liberi dalle formazioni retrocesse nei dilettanti hanno permesso il ripescaggio del Catania, prima della lista delle pretendenti. I rossazzurri sono stati collocati nel girone B con Audace Cerignola, Catanzaro, Foggia, Giugliano, Gubbio, Juve Stabia, Latina, Lucchese, Potenza, Taranto e Turris. La stagione regolare comincerà il 21 settembre per concludersi il 5 aprile (4 le soste). Queste le date degli spareggi. Primo turno fase playoff del girone 12 e 19 aprile, secondo turno 26 aprile e 3 maggio. Finali 10 e 17 maggio. Playout 12 e 19 aprile.

Alla guida della squadra, dopo la buona annata appena mandata in archivio, resterà Marco Biagianti, coadiuvato dal suo vice Giuseppe Calvaruso, anch’egli confermato. Torna Maurizio Bonfatto come preparatore dei portieri.

“Sono particolarmente felice per i nostri ragazzi – ha commentato Orazio Russo, responsabile del settore giovanile rossazzurro – che possono gioire e pensare con entusiasmo alla prossima stagione in un contesto ancor più competitivo e quindi maggiormente formativo. La sfortunata finale playoff giocata a maggio aveva lasciato in noi un’amarezza oggi definitivamente alle spalle, siamo pronti ad esprimerci in un nuovo contesto che valorizza il primo posto ottenuto con pieno merito nel girone B del campionato Primavera 4 2023/2024. Ringrazio la società, che ci ha permesso di lavorare con serenità, gli allenatori e tutti i componenti dello staff tecnico e dirigenziale della nostra squadra under 19”.