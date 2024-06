Catania, arriva Pelligra

Il Catania si muove. Il progetto rossazzurro va silenziosamente avanti. Dopo la scelta del direttore sportivo – Daniele Faggiano arriverà in sede entro giovedì per essere presentato alla stampa – è l’ora del cda: il presidente Ross Pelligra è atteso in città per un consiglio di amministrazione che si terrà nei prossimi giorni. Ci sarà anche il consigliere Mark Bresciano. Un momento chiave per perfezionare le strategie societarie, budget incluso, per la stagione 2024-2025.

Individuato il ds, tocca all’allenatore. Il club etneo aspetta Domenico Toscano. Il tecnico reggino ha un altro anno di contratto con il Cesena, condotto trionfalmente in B dopo aver totalizzato ben 175 punti negli ultimi due campionati, ma il rapporto con la proprietà romagnola e il ds Artico è ormai al capolinea.

Le parti sono alla ricerca di una formula soddisfacente per entrambi per la risoluzione del vincolo, passaggio dal quale il Catania non può prescindere per chiudere la trattativa. L’offerta a Toscano, fedelissimo della difesa a 3 e quest’anno particolarmente ancorato al 3-4-2-1, è stata già avanzata ed è senza dubbio convincente: contratto pluriennale con ingaggio all’altezza e garanzie su un progetto tecnico ambizioso.

Nel frattempo si lavora anche sul resto dei quadri tecnici e per il settore giovanile. Da definire il futuro di Michele Zeoli, giunto a 7 minuti dalla qualificazione alle semifinali playoff. In caso di arrivo di Toscano, è destinato a rimanere nell’orbita della prima squadra Leo Vanzetto, vice di Zeoli nel finale di stagione. Ripescaggio in arrivo in Primavera 3 per la squadra guidata da Marco Biagianti, prima con largo distacco nel proprio girone e beffardamente superata dall’Ancona nella finale playoff.