Turisti picchiati e rapinati in centro

PALERMO – Tre turisti danesi sono stati picchiati e rapinati la scorsa notte in via Venezia a Palermo. I tre, che avevano trascorso la serata e la notte tra i locali del centro storico, sono stati avvicinati da alcuni giovani che li hanno picchiati e rapinati. Dal racconto delle vittime pare che i turisti prima abbiano trascorso del tempo insieme ai giovani immigrati nelle vie a ridosso di via Maqueda. Poi è scattata la rapina. I turisti, derubati di portafoglio, soldi e cellulari, sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini attraverso il racconto delle vittime e le immagini dei sistemi di videosorveglianza che si trovano in zona.

Sempre a Palermo una maxi rissa la scorsa notte in via Dante a Palermo. Una violenta lite è scoppiata tra alcuni cittadini originari dello Sri Lanka. Pugni, calci e colpi di spranghe e bottiglie. Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato a terra una persona di 30 anni con gravi ferite alla testa e al corpo. L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Cervello. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza per cercare di risalire a quanti hanno preso parte alla rissa. Non è chiaro quale sia stata la causa che ha scatenato la lite.