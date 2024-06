Furto “beauty” al centro commerciale di Catania

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato una 34enne pregiudicata per furto aggravato. La donna è entrata in un negozio di un centro commerciale alla periferia del capoluogo etneo dove ha cominciato a provare prodotti di bigiotteria, come braccialetti, orecchini e anche articoli per capelli. Approfittando di un momento in cui il negozio era affollato e dunque l’attenzione delle commesse era rivolta ai vari avventori che in quel momento facevano acquisti, ha preso alcuni oggetti, rimuovendone i dispositivi antitaccheggio e li ha nascosti dentro una borsa che portava a tracolla. La ladra, però, non si è accorta che il sistema di videosorveglianza la stava riprendendo e che il responsabile dell’attività commerciale, assistendo al furto in atto, aveva già avvisato i carabinieri.

Convinta di essere riuscita nel suo intento, la donna ha così tentato di guadagnare l’uscita superando le casse, ma si è trovata di fronte a due pattuglie del nucleo Radiomobile. I militari hanno perquisito la borsa della pregiudicata, al cui interno è stata trovata bigiotteria di vario tipo, come braccialetti, orecchini e collanine, oltre a svariati prodotti di cosmetica, dai rossetti, ai trucchi fino a creme viso molto costose. Nel frattempo un’altra pattuglia ha ricostruito tutte le mosse della ladra, attraverso il monitoraggio del sistema di videosorveglianza. Tutta la merce rubata, per un totale di 200 euro di prodotti, è stata restituita al responsabile del negozio, la ladra è stata arrestata, per lei disposto l’obbligo di firma.