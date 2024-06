CATANIA – I militari del nucleo Radiomobile di Catania hanno controllato sul viale Kennedy un 25enne di Carlentini (SR), alla guida della sua Renault Clio. Il giovane, sin dalle fasi iniziali del controllo, avvenuto in tarda serata, quando è stato invitato a scendere dall’auto, ha evidenziato i classici sintomi di chi abusa di alcolici, come un andamento incerto e barcollante e difficoltà ad esprimersi correttamente, a causa della bocca impastata. L’etilometro ha poi confermato i sospetti dei carabinieri: il ragazzo aveva un tasso alcolemico pari a 0,94 grammi per litro, ovvero superiore alla soglia di 0,8 g/l prevista dal Codice della Strada e, per questo motivo, è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcool e la sua auto è stata affidata al passeggero che viaggiava con lui, il quale non aveva bevuto alcolici. Al 25enne è stata anche ritirata la patente di guida per la sospensione provvisoria.